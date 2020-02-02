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Вопрос о переносе Гран-при Испании в Херес может решиться в мае или июне

Вопрос о переносе Гран-при Испании в Херес может решиться в мае или июне
Авто / Формула-1 0

Владельцы трассы в Хересе продолжают переговоры с Liberty Media о проведении этапа Формулы-1. Об этом сообщил вице-президент регионального правительства Андалусии Хуан Марин.

«Пока я не могу ничего сказать. Некоторые говорят, что дело уже сделано, но я не стану ни о чём объявлять, пока не увижу подпись под контрактом. Пока переговоры продолжаются, всё будет окончательно известно в мае или июне.

В Формуле-1 заинтересованы в Хересе и Андалусии, но есть и другие варианты, в том числе и другие страны. Сейчас разговор идёт о больших инвестициях и работе над трассой», — приводит слова Хуана Марина SoyMotor.

Трасса в Хересе принимала Гран-при Испании Формулы-1 с 1986 по 1990 год, а также в 1994 и 1997 году там проходил Гран-при Европы. Сейчас Гран-при Испании проходит на трассе в Каталонии, контракт которой рассчитан только на сезон-2020.

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