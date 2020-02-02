Хуан Пабло Монтойя выиграл соревнования по симрейсингу

Бывший гонщик Формулы-1, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Хуан-Пабло Монтойя одержал победу в соревнованиях по симрейсингу Miami’s Fastest Gamer, сообщает F1i.
Всего в соревнованиях приняли участие 24 гонщика и симрейсера, среди которых были Монтойя и его сын Себастьян, Адриан Фернандес, Эд Джонс, Пьетро и Энцо Фиттипальди, сын Рубенса Баррикелло Эдуардо и другие.
В составе киберспортсменов вышли Руди ван Бюрен и Джеймс Болдуин.
Уже вскоре после старта решающей гонки Монтойя смог вырваться в лидеры гонки, а на последних кругах отбился от атак Эда Джонса. За победу Монтойя получил чек на $ 4 тыс.
«Это невероятно. Я просто горел — моя голова была очень горячей, я был максимально сосредоточен. Думаю, что это здорово. Гонщики симуляторов действительно очень хороши, они тратят на это очень много времени. По чистой скорости круга эти парни сильнее, но сегодня я смог превзойти их в мелких деталях. Это попросту другой уровень — невероятно», — прокомментировал победу Монтойя.
Посмотреть видео можно в «твиттере» World's Fastest Gamer.
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