Хуан Пабло Монтойя выиграл соревнования по симрейсингу

Бывший гонщик Формулы-1, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Хуан-Пабло Монтойя одержал победу в соревнованиях по симрейсингу Miami’s Fastest Gamer, сообщает F1i.



Всего в соревнованиях приняли участие 24 гонщика и симрейсера, среди которых были Монтойя и его сын Себастьян, Адриан Фернандес, Эд Джонс, Пьетро и Энцо Фиттипальди, сын Рубенса Баррикелло Эдуардо и другие.



В составе киберспортсменов вышли Руди ван Бюрен и Джеймс Болдуин.



Уже вскоре после старта решающей гонки Монтойя смог вырваться в лидеры гонки, а на последних кругах отбился от атак Эда Джонса. За победу Монтойя получил чек на $ 4 тыс.



«Это невероятно. Я просто горел — моя голова была очень горячей, я был максимально сосредоточен. Думаю, что это здорово. Гонщики симуляторов действительно очень хороши, они тратят на это очень много времени. По чистой скорости круга эти парни сильнее, но сегодня я смог превзойти их в мелких деталях. Это попросту другой уровень — невероятно», — прокомментировал победу Монтойя.

Посмотреть видео можно в «твиттере» World's Fastest Gamer.