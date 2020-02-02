На гонке в Австралии машина едва не улетела на трибуны. Видео

Австралийский автогонщик Дин Канто попал во впечатляющую аварию на своём «ламборгини» во время квалификации «12 часов Батерста». Машину Канто развернуло, он вылетел в гравийную ловушку, но она не остановила автомобиль. В итоге болид ударился в барьер из отработанных покрышек, взлетел в воздух и приземлился уже на пригорке, неподалёку от трибуны.

Посмотреть видео можно в «твиттере» гонки «12 часов Батерста».



«Я вошёл в этот поворот так же, как обычно, мне постоянно приходилось отлавливать там машину. Я начал исправлять ситуацию, но меня развернуло. Гравийная ловушка оказалась совершенно неэффективна, меня смогли остановить только использованные шины. Повезло, что я не вылетел в толпу зрителей и остался стоять там.



Я увидел, что барьер приближается, а затем понял, что моя голова просто обращена вниз, к педалям. Я старался держаться, потому что знал, что оказался в воздухе. Когда я вышел из машины, то не понял, где очутился, но потом осознал, что чуть не оказался в толпе зрителей», — прокомментировал этот инцидент Дин Канто.