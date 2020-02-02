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Марко заявил, что «Ред Булл» не рассматривает возвращение Феттеля в команду

Марко заявил, что «Ред Булл» не рассматривает возвращение Феттеля в команду
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что в австрийской команде не рассматривают возможности возвращения Себастьяна Феттеля.

«После продления контракта с Максом Ферстаппеном я уже не могу представить, чтобы в составе нашей команды выступали два гонщика, чьи фамилии начинаются на «Ф». Это было бы сложно даже с точки зрения финансовых соображений.

Если Себастьяну комфортно в команде, а машина подходит его стилю, то он способен показывать прекрасные результаты. Феттель — отличный гонщик и искренний человек, он не любит и не хочет участвовать в закулисных играх. У Леклера в этом преимущество, поскольку его менеджер, Николя Тодт, эффективен в этом. У Себастьяна есть всё, чтобы выступить достойно. Вопрос в том, получится ли?» — цитирует Марко Motorsport-Magazin.

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