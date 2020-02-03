Джовинацци: если в 2020 году всё будет правильно, то я получу шанс попасть в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что хочет подписать контракт с «Феррари».



«Я бы обманул, если бы сказал, что не мечтаю выступать за «Феррари». Я являюсь пилотом их программы и горжусь этим. Сейчас я полностью сконцентрирован на подготовке к сезону-2020. Если всё пройдёт правильно, то у меня будет шанс попасть в «Феррари».



Задача на ближайший сезон — опередить Райкконена, пусть это и не принципиально. Важнее прогрессировать и добиваться лучших результатов. Кими всегда знает, что он хочет от машины. Он является одним из сильнейших гонщиков в пелотоне. он немногословен и это мешало мне, но со временем я стал ориентироваться на него и это помогло мне прибавить», — приводит слова Антонио Джовинацци La Gazzetta dello Sport.