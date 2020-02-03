Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Джовинацци: если в 2020 году всё будет правильно, то я получу шанс попасть в «Феррари»

Джовинацци: если в 2020 году всё будет правильно, то я получу шанс попасть в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что хочет подписать контракт с «Феррари».

«Я бы обманул, если бы сказал, что не мечтаю выступать за «Феррари». Я являюсь пилотом их программы и горжусь этим. Сейчас я полностью сконцентрирован на подготовке к сезону-2020. Если всё пройдёт правильно, то у меня будет шанс попасть в «Феррари».

Задача на ближайший сезон — опередить Райкконена, пусть это и не принципиально. Важнее прогрессировать и добиваться лучших результатов. Кими всегда знает, что он хочет от машины. Он является одним из сильнейших гонщиков в пелотоне. он немногословен и это мешало мне, но со временем я стал ориентироваться на него и это помогло мне прибавить», — приводит слова Антонио Джовинацци La Gazzetta dello Sport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020