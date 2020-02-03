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«Мы слабы в политике». Бинотто — о главной проблеме «Феррари»

«Мы слабы в политике». Бинотто — о главной проблеме «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о главном, по его мнению, недостатке итальянской команды. По его мнению, «Феррари» недостаточно хороша в том, что касается закулисных интриг.

«Формула-1 — это не только технический и спортивный вызов, но и политический. Это было нашей слабой стороной в сезоне-2019.

На нас показывают пальцем. Мы недостаточно хороши в политических играх. Есть люди, которые занимаются этим лучше нас. Они используют прессу, чтобы оказывать на нас давление. Нам надо это понять, чтобы определить, как действовать в будущем. Это тоже влияет на расклад сил в ходе сезона», — цитирует Бинотто The Judge 13.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив 235 очков «Мерседесу».

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