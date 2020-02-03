Марко предупредил Ферстаппена, который обвинял «Феррари» в жульничестве
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал совет 22-летнему Максу Ферстаппену, который в ходе сезона-2019 обвинил «Феррари» в жульничестве.
Напомним, «Феррари» резко прибавила в начале второй половины минувшего сезона, а когда ФИА выпустила новые технические директивы и итальянская команда сбавила обороты, Ферстаппен не удержался и обвинил её в махинациях с мотором. Марко напомнил подопечному, что так следует делать не всегда.
«Такой подход отлично сочетается с «Ред Булл» как брендом. Но Макс не должен позволять себе заходить слишком далеко в ходе битвы за титул. К счастью, он уже понял это.
Порой нужно немного умолчать о правде, чтобы все остались довольны», — приводит слова Марко GrandPX.news.
«Мы слабы в политике». Бинотто — о главной проблеме «Феррари»
Читайте также
- 3 февраля 2020
-
10:05
-
09:07
-
01:06
- 2 февраля 2020
-
23:55
-
23:01
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
18:44
-
17:24
-
17:06
-
15:45
-
14:58
-
13:51
-
12:54
-
12:14
-
11:59
-
11:46
-
10:59
-
09:44
-
00:53
- 1 февраля 2020
-
23:51
-
22:38
-
21:25
-
20:28
-
19:57
-
18:18
-
16:50
-
15:54
-
15:03
-
13:45
-
12:44
-
11:34
-
11:03
-
00:50
Партнерский контент