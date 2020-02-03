Марко предупредил Ферстаппена, который обвинял «Феррари» в жульничестве

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал совет 22-летнему Максу Ферстаппену, который в ходе сезона-2019 обвинил «Феррари» в жульничестве.

Напомним, «Феррари» резко прибавила в начале второй половины минувшего сезона, а когда ФИА выпустила новые технические директивы и итальянская команда сбавила обороты, Ферстаппен не удержался и обвинил её в махинациях с мотором. Марко напомнил подопечному, что так следует делать не всегда.

«Такой подход отлично сочетается с «Ред Булл» как брендом. Но Макс не должен позволять себе заходить слишком далеко в ходе битвы за титул. К счастью, он уже понял это.

Порой нужно немного умолчать о правде, чтобы все остались довольны», — приводит слова Марко GrandPX.news.

