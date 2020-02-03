«Два плохих сезона не перечеркнут всего». Латифи защитил «Уильямс» от нападок
Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи, которого в 2020 году ожидает дебют в Формуле-1, защитил команду от нападок критиков.
Последние два сезона «Уильямс» закончил на последнем месте в Кубке конструкторов. Наибольших успехов команда добилась во второй половине XX века: с 1980 по 1997 год коллектив завоевал девять Кубков конструкторов, а его гонщики завоевали семь чемпионских титулов.
«Это одна из самых успешных команд за всю историю Формулы-1. Считаю, два плохих сезона не определяют наследия команды, не говорят о её возможностях.
Я верю во всех сотрудников. Из того, что мне уже удалось увидеть, могу сделать вывод, что мы разберёмся с проблемами и, надеюсь, возобновим борьбу с конкурентами», — цитирует Латифи RaceFans.
Уильямс: работаем так, будто боремся за титул
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