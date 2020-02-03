«Росгонки» прокомментировали слухи об обмене датами с Гран-при Китая Формулы-1
Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 АНО «Росгонки» прокомментировала информацию, согласно которой организаторы Гран-при Китая предложили российским коллегам поменяться датами этапов в сезоне-2020. Гран-при Китая, запланированный на 17-19 апреля, находится под угрозой отмены из-за бушующей в стране эпидемии коронавируса.
«Дата Гран-при России—2020 утверждена ФИА в октябре прошлого года и не меняется», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову в пресс-службе «Росгонок».
Ранее уже было объявлено, что на неопределённую дату отложен китайский этап Формулы-Е, который должен был состояться в марте. Гран-при России Формулы-1 запланирован на последние выходные сентября — с 25-го по 27-е.
«Росгонки» рассказали, кто и как покупает билеты на Гран-при России
Из-за коронавируса в Китае отменили гонку Формулы-Е
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