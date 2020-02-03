«А потом скажут, что я опять ошибся?» Алонсо — о возможном возвращении в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что думает по поводу возможного возвращения в чемпионат. Испанец покинул Ф-1 после 2018 года, но не исключал, что вернётся, если получит достойное во всех смыслах предложение.

Напомним, в сезоне-2021 в Формуле-1 вступит в силу новый регламент.

«Люди думают, что я заслужил большего, чем достиг, особенно в последние годы. У меня есть кабинет с трофеями, но он давно не пополнялся, и это странно.

Единственная проблема, связанная с новым регламентом, — некоторые из команд могут интерпретировать правила не так, как конкуренты. Можно присоединиться к команде, которая побеждает сейчас, но, если они ошибутся потом с правилами, скажут, что я опять ошибся?» — цитирует Алонсо Autosport.