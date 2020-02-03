В «Рейсинг Пойнт» предсказали наличие больших серых зон в новом регламенте Ф-1
Технический руководитель «Рейсинг Пойнт» Энди Грин предположил, что в новом регламенте Формулы-1 будет много серых зон, за счёт умелого использования которых команды будут стараться опередить конкурентов. Напомним, новые правила вступят в силу в Ф-1 в 2021 году.
«Думаю, правила довольно нестабильны. Есть зоны, которые можно использовать. Я бы даже поставил на то, что мы увидим нечто, что напомнит нам ситуацию с двойным диффузором», — приводит слова специалиста издание Auto Motor und Sport.
Напомним, двойной диффузор стал главной новинкой сезона-2009, когда в Формуле-1 серьёзно поменялся регламент. В тот год чемпионом неожиданно стала команда «Браун», а в личном зачёте победил её гонщик Дженсон Баттон.
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