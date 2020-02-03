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В «Рейсинг Пойнт» предсказали наличие больших серых зон в новом регламенте Ф-1

В «Рейсинг Пойнт» предсказали наличие больших серых зон в новом регламенте Ф-1
Авто / Формула-1 0

Технический руководитель «Рейсинг Пойнт» Энди Грин предположил, что в новом регламенте Формулы-1 будет много серых зон, за счёт умелого использования которых команды будут стараться опередить конкурентов. Напомним, новые правила вступят в силу в Ф-1 в 2021 году.

«Думаю, правила довольно нестабильны. Есть зоны, которые можно использовать. Я бы даже поставил на то, что мы увидим нечто, что напомнит нам ситуацию с двойным диффузором», — приводит слова специалиста издание Auto Motor und Sport.

Напомним, двойной диффузор стал главной новинкой сезона-2009, когда в Формуле-1 серьёзно поменялся регламент. В тот год чемпионом неожиданно стала команда «Браун», а в личном зачёте победил её гонщик Дженсон Баттон.

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