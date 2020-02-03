Гран-при Вьетнама: эпидемия коронавируса не должна повлиять на проведение этапа

Организаторы Гран-при Вьетнама продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в стране на случай возможного влияния на проведение этапа вспышки коронавируса.
«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий. В настоящий момент мы не ожидаем, что ситуация повлияет на то, чтобы мы провели нашу гонку в апреле», — приводит слова представителя Гран-при Вьетнама RaceFans.
Ранее стало известно о переносе на неопределённый срок этапа Формулы-Е в Китае. Гонка Формулы-1 в Китае также находится под угрозой.
Напомним, первый случай ранее неведомой формы коронавируса был зафиксирован 31 декабря. По состоянию на 3 февраля 17 489 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 362 случая закончились смертью.
Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.
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