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Все даты презентаций новых болидов Формулы-1 перед сезоном-2020

Все даты презентаций новых болидов Формулы-1 перед сезоном-2020
Авто / Формула-1 0

Стали известны даты презентаций новых болидов всех команд Формулы-1 на сезон-2020. Первая презентация состоится 11 февраля — свой новый болид представит команда «Феррари». Две команды выбрали в качестве места презентации Барселону, где пройдут первые предсезонные тесты.

Даты презентаций болидов Формулы-1 на сезон-2020
11 февраля. Презентация болида «Феррари» (Реджо-Эмилия, Италия)
12 февраля. Презентация болида «Рено» (Париж, Франция)
12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (онлайн-презентация)
13 февраля. Презентация болида «Макларена» (Уокинг, Великобритания)
14 февраля. Презентация болида «Мерседеса» (Сильверстоун. Великобритания)
14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури» (Зальцбург, Австрия)
17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт» (Мондзее, Австрия)
17 февраля. Презентация болида «Уильямс» (онлайн-презентация)
19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео» (Барселона, Испания)
19 февраля. Презентация болида «Хааса» (Барселона, Испания)

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