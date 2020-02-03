Альгерсуари: Формула-1 — это не спорт

Бывший гонщик «Торо Россо» Хайме Альгерсуари в очередной раз раскритиковал Формулу-1. Альгерсуари заявил, что гонки перестали быть спортом и являются бизнесом.



«Формула-1 — это не спорт, а бизнес. Гонщики — это не сотрудники, а клиенты, с помощью которых команды заманивают новых спонсоров. Это реалии современной Формулы-1.



Я стал заниматься музыкой не потому, что у меня не было вариантов для продолжения своей карьеры. Мне попросту больше не интересен автоспорт. Здесь все думают только о себе, бизнес тесно переплетён с политикой. Я не жалею, что выбрал в итоге искусство, а не гонки», — приводит слова Хайме Альгерсуари EFE.



Альгерсуари работает ди-джеем. О завершении карьеры гонщика он объявил в 2015 году.