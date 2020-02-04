Хорнер высказался на тему коронавируса в Китае
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что думает по поводу возможной отмены Гран-при Китая из-за коронавируса. Напомним, ранее ФИА выпустила официальное заявление на эту тему, в котором не подтвердила отмену гонки, но в то же время не исключила, что такой вариант возможен.
«Уверен, в случае необходимости будет сделано, что требуется. Гонку могут отложить, перенести или отменить», — приводит слова Хорнера BBC.
Напомним, из-за коронавируса в Формуле-Е уже объявили, что этап в Китае не состоится в изначально запланированные сроки. Гран-при Китая Формулы-1 запланирован на 19 апреля.
В сезоне-2020 предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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