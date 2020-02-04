Хилл вспомнил, как хмурился и волновался Сенна в год гибели

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал об отличиях между Айртоном Сенной и Аленом Простом, трёхкратным и четырёхкратным чемпионами мира. Хилл и Прост вместе выступали за «Уильямс» в сезоне-1993, а в 1994-м напарником британца стал Сенна — всего на несколько гонок, пока не погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино.
«Ален был очень спокоен. Он исповедовал осторожный подход ко всему. Он выезжал на трассу, проезжал круги, узнавал что-то о машине, находил баланс, то, чего ему хотелось. Как напарник он вёл себя очень корректно.
С Айртоном было немного сложнее. Он был звездой. Он часто хмурился. Тогда он впервые за долгое время сменил команду и всё время выглядел обеспокоенным, я бы даже сказал, волновался. Но со мной он вёл себя нормально. Не знаю, подозревал ли он меня в чём-то таком (во внутрикомандных интригах. — Прим. «Чемпионата»). Не то чтобы ему надо было так делать», — приводит слова Хилла Auto Motor und Sport.
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