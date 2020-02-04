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Ситуацию с Гран-при Китая и коронавирусом обсудят 5 февраля

Ситуацию с Гран-при Китая и коронавирусом обсудят 5 февраля
Авто / Формула-1 0

Завтра, 5 февраля, Стратегическая группа Формулы-1 обсудит ситуацию, связанную с Гран-при Китая.
Напомним, из-за коронавируса в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. О том, что на заседании Стратегической группы обсудят возможное будущее Гран-при Китая, который запланирован на 19 апреля, рассказал руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией. Всё это будет на повестке дня в среду на заседании стратегической группы. Тогда мы узнаем новости.

ФИА — регулятор, «Либерти» — промоутер. Они ответственны за здоровье и самочувствие не только гонщиков Ф-1, но и всех остальных сотрудников, а также журналистов», — приводит слова Хорнера Autosport.

Хорнер высказался на тему коронавируса в Китае
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