Появились первые изображения новой машины Формулы-Е. Фото, видео

Пресс-служба Формулы-Е опубликовала изображения автомобиля второго поколения, который в сезоне-2020/2021 придёт на смену нынешним машинам. Переднее антикрыло будет выглядеть иначе, на корпусе появился так называемый акулий плавник, а на заднем антикрыле — специальные вспомогательные элементы.
Новая машина Формулы-Е
Фото: https://www.fiaformulae.com/
Новая машина Формулы-Е
Фото: https://www.fiaformulae.com/
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале Формулы-Е.
В настоящее время продолжается шестой сезон Формулы-Е. По итогам трёх этапов лидерство в личном зачёте удерживает Стоффель Вандорн, хотя ему не удалось выиграть ни одной гонки. Чемпионами первенства, которое появилось в автоспортивном календаре в 2014 году, становились Нельсон Пике-младший, Себастьен Буэми, Лукас ди Грасси и Жан-Эрик Вернь (дважды).
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