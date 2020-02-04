«Мерседес» сообщил о проблемах с мотором на новой машине

В «Мерседесе» признались, что в ходе подготовки к сезону Формулы-1 2020 года возникли небольшие проблемы с двигателем.
«Сейчас много чего происходит в Бриксворте (на базе мотористов. — Прим. «Чемпионата»). Мы существенно улучшаем мотор: ERS, двигатель внутреннего сгорания. Как всегда, когда мы собрали всё воедино, возникли небольшие проблемы.
Предстоит проделать большую работу, прежде чем выбрать нужную спецификацию, сделать мотор надёжным, а затем обеспечить команды двигателями, чтобы они могли запустить их на машинах», — приводит слова главного моториста «Мерседеса» Энди Кауэлла пресс-служба команды.
Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 14 февраля. Предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.
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