Телеканал НТВ приступил к съёмкам спортивной драмы о «КАМАЗ-мастере»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам многосерийной спортивной драмы «Мастер» о команде «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба команды.



Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.



Главные роли в картине исполнят заслуженный артист России Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш. Также в картине задействованы народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.



«Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов (Антон Васильев) после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждёт. Заместитель директора команды Ерёмин (Игорь Петренко) не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала. Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю (Линда Лапиньш), которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе», — гласит синопсис сериала.