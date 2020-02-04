Экс-владелец «Кэтерхэма» Фернандес покинул пост в AirAsia из-за дела о взятках

Бывший владелец команды Формулы-1 «Кэтерхэм» Тони Фернандес ушёл в отставку с поста исполнительного директора крупнейшей в Азии бюджетной авиакомпании AirAsia, пока власти расследуют заявления о взяточничестве, сообщает BBC.



AirAsia была вовлечена в расследование, в результате которого европейский производитель самолетов Airbus оштрафован на рекордные $ 3,6 млрд.



Предполагается, что владельцы Airbus выплатили Фернандесу $ 50 млн под видом спонсорских денег, чтобы получить заказы на поставку самолётов.



По информации британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством, Airbus благодаря этой взятке получила заказ на 180 самолётов для AirAsia. Платежи «Кэтерхэму» были направлены на то, чтобы вознаградить AirAsia за оказанную услугу.



Отмечается, что Фернандес, который отрицает свою вину, при благоприятном исходе может через несколько месяцев вновь вернуться на свой пост в AirAsia. Цена акций компании из-за скандала упала на 11%.

Reuters: Airbus дала взятку компании Фернандеса через спонсорские отчисления «Кэтерхэму»