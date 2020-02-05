«Мерседес» объявил о многолетнем контракте с AMD, хотя не подтвердил, что останется в Ф-1

Команда Формулы-1 «Мерседес» заключила многолетний контракт c производителем микросхемной электроники AMD. При этом до сих пор не ясно, продолжит ли коллектив выступать в чемпионате мира после смены регламента.



«Инновации — это сердце Формулы-1. Мы всегда стараемся раздвинуть технологические границы в погоне за производительностью. В «Мерседесе» рады, что компания AMD присоединилась к нам в качестве партнера. Мы с нетерпением ждём начала предстоящей работы, в которой попытаемся раскрыть неиспользованные ранее производительность и потенциал», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба команды.



Ранее сообщалось, что «Мерседес» может быть продан Лоуренсу Строллу и Вольфу и продолжить выступление в Формуле-1 под названием «Астон Мартин».



