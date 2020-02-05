Риккардо рассказал, что ему не нравится в Формуле-1

По словам гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, ему не очень нравится, что в Формуле-1 многое зависит от того, кто за какую команду выступает. Напомним, австралиец перешёл в «Рено» в 2019 году, проведя до этого пять сезонов в составе «Ред Булл».
«Это то, что мне не нравится в моей профессии. Это же не теннис, где можно обвинять только ракетку. В Формуле-1 очень многое зависит от техники.
Задача гонщика в том, чтобы попытаться очутиться в самой сильной команде, которая даст лучшую машину. Производители ведут техническую битву, и это безумие.
Попасть в пелотон, где всего 20 гонщиков, — это уже само по себе достижение. Однако хочется стать лучшим», — приводит слова Риккардо Fox Sports Australia.
В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, набрав 54 очка.
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