Риккардо рассказал, что ему не нравится в Формуле-1

По словам гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, ему не очень нравится, что в Формуле-1 многое зависит от того, кто за какую команду выступает. Напомним, австралиец перешёл в «Рено» в 2019 году, проведя до этого пять сезонов в составе «Ред Булл».

«Это то, что мне не нравится в моей профессии. Это же не теннис, где можно обвинять только ракетку. В Формуле-1 очень многое зависит от техники.

Задача гонщика в том, чтобы попытаться очутиться в самой сильной команде, которая даст лучшую машину. Производители ведут техническую битву, и это безумие.

Попасть в пелотон, где всего 20 гонщиков, — это уже само по себе достижение. Однако хочется стать лучшим», — приводит слова Риккардо Fox Sports Australia.

В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, набрав 54 очка.