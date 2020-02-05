В «Спокойной ночи, малыши!» покажут мультфильм про гоночный автомобиль

Программа SMP Racing представит первый российский анимационный сериал о гонках и суперкарах, который будет демонстрироваться в эфире детской программы «Спокойной ночи, малыши!».

Мультфильм получил название «Супер Ралли». Это детский проект производства студии «Меркатор Анимэйшн», посвящённый миру автогонок. Прототипом главного героя стал созданный российской компанией спортивный автомобиль BR1, ставший победителем гонки «24 часа Ле-Мана» среди негибридных автомобилей. Персонаж сериала — яркий талант, сильная личность с несгибаемой волей и упорством в достижении целей, превосходный гонщик.

Хронометраж одной серии – 6 минут. Увидеть сериал «Супер Ралли» можно будет с 11 февраля в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель».