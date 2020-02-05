Марко призвал Албона прибавить в квалификациях
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, в чём, по его мнению, следует прибавить гонщику команды Александеру Албону.
Напомним, представитель Таиланда дебютировал в Формуле-1 в 2019 году, подписав контракт с «Торо Россо», а перед Гран-при Бельгии его перевели в главную команду австрийской компании, отправив на его место француза Пьера Гасли, который не демонстрировал ожидаемых результатов в первой половине сезона.
«В прошлом году он перешёл в топ-команду спустя шесть месяцев после дебюта. Теперь он опытнее и лучше подготовлен — конечно, он обязан выступать лучше. Он должен сильнее выступать в квалификациях и в целом демонстрировать более стабильные результаты. Уверен, он с этим справится», — цитирует Марко Kronen Zeitung.
«Никаких конкретных задач не будет». Хорнер — о целях Албона на сезон
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