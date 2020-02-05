Вольф: «Мерседес» останется в Формуле-1 в 2021-м
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что немецкая команда останется в Формуле-1 в 2021 году, когда в чемпионате вступит в силу новый регламент. Напомним, официального заявления о подтверждении участия в чемпионате после сезона-2020 от «Мерседеса» пока не было.
«Выступления в Формуле-1 идут на пользу компании. «Мерседес» определённо останется в Формуле-1 в 2021-м. Мы хотим остаться», — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.
Ранее стало известно, что как поставщик моторов «Мерседес» останется в Формуле-1 как минимум до сезона-2025. Именно на такой срок рассчитано текущее соглашение компании с командой «Уильямс», которая использует силовые установки немецкого производителя.
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