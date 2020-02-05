Баррикелло предположил, что Хэмилтон побьёт рекорды Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Рубенс Баррикелло предположил, что Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», станет самым титулованным гонщиком в истории чемпионата, обойдя Михаэля Шумахера.

Хэмилтон, на счету которого 84 победы в гонках, шесть раз становился чемпионом мира. У Шумахера 91 победа и семь титулов.

«Да, Льюис очень силён. Это не случайность, что из последних шести сезонов он выиграл пять.

Хэмилтон по-прежнему очень молод (гонщику 35 лет. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому у него есть все шансы, чтобы превзойти Шумахера», — приводит слова Баррикелло GP Blog.

Напомним, Баррикелло был напарником Шумахера по «Феррари» с 2000 по 2005 год. В этот период бразилец дважды стал вице-чемпионом мира.

Бриаторе: Хэмилтон побеждает за счёт машины