Марко: Феттель попал в трансферную ловушку
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал непростую ситуацию, в которую попал пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
«Себастьян в некоторой трансферной ловушке. «Феррари» делает ставку на Леклера, «Ред Булл» — на Ферстаппена.
Тем не менее в грядущем сезоне Феттель может преуспеть — верю, что ему предоставят именно ту машину, которая требуется для его стиля вождения. Если случится именно так, в «Феррари» должны будут снова переключиться на него.
И тогда, возможно, он станет интересен и «Мерседесу». Его немецкий паспорт явно не станет помехой», — цитирует Марко F1 Insider.
Ранее Хельмут заявил, что в «Ред Булл» не рассматривают варианта с возвращением Феттеля в команду.
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