«Ред Булл» изменил подход, чтобы не повторять слабого начала сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что изменения в подготовке к сезону-2020 должны в перспективе помочь команде.
В прошлые годы «быки» нередко слабо проводили первую половину сезона и существенно прибавляли ближе к окончанию чемпионата, когда шансов на титул уже не оставалось.
«В последние годы были факторы, мешавшие нам. Например, cмена двигателя или изменение регламента в области переднего антикрыла. В этом году мы изменили нашу философию и начнём всё раньше.
С учётом стабильности правил, очевидно, что RB16 — это по сути обновление RB15. Оно сконцентрировано на исправлении слабых сторон и развитии сильных.
Каждая команда старается идти нога в ногу с «Мерседесом», и именно в эти дни формируется основная стратегия на сезон, будь то пит-стопы, раз за разом бьющие мировые рекорды, или другие вещи», — цитирует Хорнера Motorsport.
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