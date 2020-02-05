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«Ред Булл» изменил подход, чтобы не повторять слабого начала сезона

«Ред Булл» изменил подход, чтобы не повторять слабого начала сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что изменения в подготовке к сезону-2020 должны в перспективе помочь команде.

В прошлые годы «быки» нередко слабо проводили первую половину сезона и существенно прибавляли ближе к окончанию чемпионата, когда шансов на титул уже не оставалось.

«В последние годы были факторы, мешавшие нам. Например, cмена двигателя или изменение регламента в области переднего антикрыла. В этом году мы изменили нашу философию и начнём всё раньше.

С учётом стабильности правил, очевидно, что RB16 — это по сути обновление RB15. Оно сконцентрировано на исправлении слабых сторон и развитии сильных.

Каждая команда старается идти нога в ногу с «Мерседесом», и именно в эти дни формируется основная стратегия на сезон, будь то пит-стопы, раз за разом бьющие мировые рекорды, или другие вещи», — цитирует Хорнера Motorsport.

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