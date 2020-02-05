Албон: хочу бороться за чемпионский титул

Пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил о готовности побороться за чемпионский титул Формулы-1 в ближайшие годы.



«Конечно же, я хочу бороться за чемпионский титул. Понимаю, что пока рано, нужно работать над собой, но именно этим я и занимаюсь. Знаю, что мне есть куда расти в определённых компонентах.



В Ферстаппене я вижу пилота, на которого нужно смотреть и совершенствоваться. Наблюдать за телеметрией и делать выводы, благодаря чему он так быстр на трассе. А то, что он очень быстр, секретом не является.



В то же время я думаю и о своих успехах, о том, что мне нужно постепенно сокращать разрыв между своими результатами и результатами Макса. В конце концов было бы неплохо попытаться обогнать его», — цитирует Албона Sky Sports.