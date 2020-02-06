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В Формуле-1 признали возможность переноса Гран-при Китая из-за коронавируса

В Формуле-1 признали возможность переноса Гран-при Китая из-за коронавируса
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что Гран-при Китая, изначально запланированный на 19 апреля, из-за коронавируса могут перенести на другую дату. Из-за угрозы распространения инфекции в Китае массово отменяют спортивные мероприятия.

«Думаю, если этап не получится провести в апреле, он будет перенесён. Мы держим в уме такую возможность, хотим понять, можно ли провести гонку позже в этом году», — приводит слова Брауна Motorsport.

При этом чиновник добавил, что не стоит ожидать, что Гран-при Китая поменяют местами с каким-либо другим этапом.

«Мы, вероятно, не сделаем этого. Вместо этого мы попытаемся найти окно ближе к концу года, когда можно будет провести эту гонку», — добавил Браун.

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