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«Уильямс» впервые завёл мотор на новой машине. Видео

«Уильямс» впервые завёл мотор на новой машине. Видео
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Уильямс» опубликовали короткий видеоролик, посвящённый первому запуску мотора «Мерседеса» на машине команды, которая будет использоваться в сезоне-2020.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Уильямса».

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля. Презентация болида «Феррари»
12 февраля. Презентация болида «Рено»
12 февраля. Презентация болида «Ред Булл»
13 февраля. Презентация болида «Макларена»
14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»
14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»
17 февраля. Презентация болида «Уильямса»
19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»
19 февраля. Презентация болида «Хааса»
19-21 февраля. Первые предсезонные тесты
26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты.

Первый Гран-при Формулы-1 в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.

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