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Команды отклонили два предложения по переносу Гран-при Китая

Команды отклонили два предложения по переносу Гран-при Китая
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 обсудили варианты переноса Гран-при Китая с 19 апреля на более поздний срок, но ни один из них согласовать не удалось, сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, Гран-при Китая может не состояться в срок, поскольку в настоящее время в стране массово отменяют спортивные мероприятия из-за угрозы коронавируса.

Команды не согласились перенести гонку в Шанхае на 9 августа, то есть на неделю после Гран-при Венгрии. В этом случае летний перерыв стал бы на неделю меньше.

Также участники дискуссии отклонили вариант с переносом китайского этапа на место между Гран-при Бразилии и Абу-Даби, то есть на предпоследнее место в календаре. В этом случае пришлось бы провести три этапа подряд фактически на трёх разных континентах, а это невозможно с точки зрения логистики.

В Формуле-1 признали возможность переноса Гран-при Китая из-за коронавируса
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