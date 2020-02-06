«Хаас» первым в Формуле-1 показал машину 2020 года и представил новую ливрею

Пресс-служба «Хааса» на странице команды в «Твиттере» показала внешний вид нового болида VF 20, с которым команда будет выступать в предстоящем сезоне. Новая ливрея выполнена в традиционных цветах команды — чёрном, сером и красном. Команда вернулась к этой раскраске болида после сезона-2019, в котором болиды были выкрашены в цвета бывшего главного спонсора команды — Rich Energy.
Официальная презентация болида состоится в день старта официальных предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне. Защитное покрывало с болида VF-20 будет снято в 08:00 по европейскому времени и в 10:00 по московскому.
Напомним, минувший сезон «Хаас» завершил на предпоследнем, девятом месте в Кубке конструкторов. Не так давно руководитель команды Гюнтер Штайнер заверил, что в 2020 году болельщикам стоит ждать прогресса от «Хааса». В новом сезоне боевыми пилотами коллектива снова будут Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.
- 6 февраля 2020
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24