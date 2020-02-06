«Хаас» первым в Формуле-1 показал машину 2020 года и представил новую ливрею

Пресс-служба «Хааса» на странице команды в «Твиттере» показала внешний вид нового болида VF 20, с которым команда будет выступать в предстоящем сезоне. Новая ливрея выполнена в традиционных цветах команды — чёрном, сером и красном. Команда вернулась к этой раскраске болида после сезона-2019, в котором болиды были выкрашены в цвета бывшего главного спонсора команды — Rich Energy.

Официальная презентация болида состоится в день старта официальных предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне. Защитное покрывало с болида VF-20 будет снято в 08:00 по европейскому времени и в 10:00 по московскому.



Напомним, минувший сезон «Хаас» завершил на предпоследнем, девятом месте в Кубке конструкторов. Не так давно руководитель команды Гюнтер Штайнер заверил, что в 2020 году болельщикам стоит ждать прогресса от «Хааса». В новом сезоне боевыми пилотами коллектива снова будут Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.