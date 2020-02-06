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В «Хаасе» надеются вернуться к борьбе за пятое место в Кубке коснтрукторов

В «Хаасе» надеются вернуться к борьбе за пятое место в Кубке коснтрукторов
Авто / Формула-1 0

Основатель и президент команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас поделился ожиданиями от сезона-2020.

«Я очень рад, что болид возвращается к более привычным цветам Haas Automation. По правде говоря, я надеюсь, что с новым болидом мы вернёмся к тем позициям, которые были у нас в 2018 году, когда мы завершили чемпионат на пятой позиции в Кубке конструкторов.

Прошлый сезон сложился непросто. Был настоящий процесс обучения, через это проходят все команды Формулы-1. Думаю, что мы усвоили урок и смогли применить наши знания при разработке нового болида, чтобы сделать его более конкурентоспособным. Важно, чтобы мы вернулись в борьбу и зарабатывали очки на постоянной основе. Мы на это однозначно способны», — приводит слова Джина Хааса пресс-служба команды.

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