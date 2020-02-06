Хэмилтон посмеялся над Вольфом, застрявшем в сугробе

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон записал забавное видео.

На нём видно, как машина главы немецкой команды Тото Вольфа застряла в снегу. Хэмилтон со смехом воспринял инцидент и подшутил над вышедшим из авто Вольфом. Также Льюис предположил, что именно он отвлёк Вольфа от вождения, что и привело к не лучшей ситуации.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Напомним, в ходе межсезонья ходят слухи о том, что Вольф и Хэмилтон могут покинуть немецкую команду. Тото опровергал информацию о своём уходе. Хэмилтон же, по его словам, не начинал переговоров о новом контракте, хотя по слухам он требует рекордную для Ф-1 зарплату.