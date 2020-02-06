Хэмилтон посмеялся над Вольфом, застрявшем в сугробе
Шестикратный чемпион мира Формулы-1, действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон записал забавное видео.
На нём видно, как машина главы немецкой команды Тото Вольфа застряла в снегу. Хэмилтон со смехом воспринял инцидент и подшутил над вышедшим из авто Вольфом. Также Льюис предположил, что именно он отвлёк Вольфа от вождения, что и привело к не лучшей ситуации.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».
Напомним, в ходе межсезонья ходят слухи о том, что Вольф и Хэмилтон могут покинуть немецкую команду. Тото опровергал информацию о своём уходе. Хэмилтон же, по его словам, не начинал переговоров о новом контракте, хотя по слухам он требует рекордную для Ф-1 зарплату.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
Партнерский контент