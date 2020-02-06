Команда Квята показала тизер нового болида
Команды Формулы-1 продолжают подогревать интерес к презентациям болидов на 2020 год. Не исключением является и команда Даниила Квята «Торо Россо», которая в ближайшие дни официально сменит название на «Альфа Таури».
Так, пресс-служба команды на странице в «Твиттере» опубликовала тизер новой машины.
Соответствующий твит можно увидеть на странице «Торо Россо» в социальных сетях.
Напомним, презентация нового болида команды состоится 14 февраля. В этот же день «Торо Россо» будет официально переименована в «Альфа Таури». По итогам минувшего сезона конюшня из Фаэнцы показала шестой результат в зачёте Кубка конструкторов.
В 2020 году цвета команды будут защищать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.
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