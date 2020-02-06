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Команда Квята показала тизер нового болида

Команда Квята показала тизер нового болида
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 продолжают подогревать интерес к презентациям болидов на 2020 год. Не исключением является и команда Даниила Квята «Торо Россо», которая в ближайшие дни официально сменит название на «Альфа Таури».

Так, пресс-служба команды на странице в «Твиттере» опубликовала тизер новой машины.

Соответствующий твит можно увидеть на странице «Торо Россо» в социальных сетях.

Напомним, презентация нового болида команды состоится 14 февраля. В этот же день «Торо Россо» будет официально переименована в «Альфа Таури». По итогам минувшего сезона конюшня из Фаэнцы показала шестой результат в зачёте Кубка конструкторов.

В 2020 году цвета команды будут защищать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

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