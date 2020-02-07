Первую «Феррари» Шумахера выставили на продажу. Фото

На аукционе будет продана машина «Феррари», за руль которой сел Михаэль Шумахер на тестах после сезона-1995, когда только пришёл в команду из «Бенеттона». Какую сумму планируют выручить за автомобиль, не сказано, сообщает Girardo.
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В сезоне-1995 Жан Алези за рулём машины Ferrari 412 T2 выиграл одну гонку и ещё четырежды финишировал в тройке сильнейших на Гран-при. На счету Герхарда Бергера в том сезоне шесть подиумов. Шумахер дважды пилотировал шасси под номером 157: сперва на тестах в Фиорано 16 ноября, а затем в Эшториле 21 ноября.
Шумахер, который пришёл в «Феррари» в статусе двукратного чемпиона Формулы-1, первый титул в составе команды из Маранелло завоевал в 2000 году, после чего ещё четырежды стал сильнейшим по итогам сезона. Всего на его счету 91 победа в гонке и семь титулов.
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