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Феттель пытался договориться о возвращении в «Ред Булл» в 2021-м

Феттель пытался договориться о возвращении в «Ред Булл» в 2021-м
Авто / Формула-1 0

По словам гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель хотел попытаться договориться о контракте с командой из Милтон-Кинса. Напомним, Феттель, который пришёл в «Феррари» в 2015-м, до этого выступал как раз за «Ред Булл», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом мира.

«Себастьян хотел узнать, можно ли вернуться к нам в 2021-м. Но дело ведь в том, что он четырёхкратный чемпион мира и имеет определённые финансовые запросы.

Мы подписали долгосрочный контракт с Ферстаппеном, и соглашение обошлось в серьёзную сумму. И мы не можем позволить себе второго дорогостоящего пилота. Мы могли бы взять его на небольшую зарплату, но не можем просить его пойти на это», — цитирует Марко Auto Bild.

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