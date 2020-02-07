Феттель пытался договориться о возвращении в «Ред Булл» в 2021-м

По словам гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель хотел попытаться договориться о контракте с командой из Милтон-Кинса. Напомним, Феттель, который пришёл в «Феррари» в 2015-м, до этого выступал как раз за «Ред Булл», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом мира.

«Себастьян хотел узнать, можно ли вернуться к нам в 2021-м. Но дело ведь в том, что он четырёхкратный чемпион мира и имеет определённые финансовые запросы.

Мы подписали долгосрочный контракт с Ферстаппеном, и соглашение обошлось в серьёзную сумму. И мы не можем позволить себе второго дорогостоящего пилота. Мы могли бы взять его на небольшую зарплату, но не можем просить его пойти на это», — цитирует Марко Auto Bild.