«Хаас» первым среди всех команд Формулы-1 объявил график работы на тестах

В «Хаасе» объявили, кто и в какие дни будет работать за рулём машины команды на предсезонных тестах Формулы-1. В 2020 году предсезонные испытания пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля.

19 февраля, в первый день тестов, за руль машины «Хааса» сядет Кевин Магнуссен, а на следующий день его сменит Ромен Грожан. 21 февраля, в заключительный день первой серии испытаний, поработают оба гонщика, сообщает GP Today.

Гран-при Австралии, первый этап нового сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов. Магнуссен заработал 20 очков, а Грожан — 8.

Вчера, 6 февраля, «Хаас» первым среди всех команд Формулы-1 показал изображения новой машины, которая будет использоваться в сезоне-2020.