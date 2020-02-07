ФИА завершила расследование гибели Юбера. Корреа врезался в него на скорости 218 км/ч

Руководство ФИА опубликовало доклад, который касался расследования аварии в гонке Формулы-2 на этапе в Бельгии в августе минувшего года. Напомним, в результате инцидента французский пилот Антуан Юбер скончался, а Хуан-Мануэль Корреа по-прежнему продолжает восстанавливаться после тяжёлых травм.

Согласно выводам расследования, фатальная авария стала следствием цепочки событий, в которую кроме Юбера и Корреа были также вовлечены Джулиано Алези и Ральф Бошунг.

Джулиано Алези потерял контроль над своей машиной на выходе из 3-го поворота. В результате она вылетела на обочину, после чего ударилась о барьер, а затем отрикошетила на трассу уже после 4-го поворота. Джулиано потерял контроль над болидом из-за проблем с задней шиной.

После аварии Алези на трассе остались обломки. Юбер и Бошунг пытаясь уйти от столкновения с машиной Алези, ушли вправо и оказались за пределами трассы, в следствие этого между ними произошёл контакт. Юбер, задев машину Бошунга, потерял переднее крыло. Затем он лишился контроля над своей машиной, которая продолжала двигаться на скорости в 262 км/ч в сторону барьеров, расположенных в 4-м повороте. После удара болид вернулся на гоночную траекторию.

При этом указывается, что все пилоты своевременно реагировали на происходящее на трассе и никто из них не несёт ответственности за случившееся. В докладе также отмечены действия организаторов этапа и медицинского персонала, которые сработали максимально оперативно и профессионально.

Кроме того указывается, что Корреа врезался в остановившуюся машину Юбера на скорости 218 км/ч. Энергия от столкновения была столь высока, что у Антуана не было шансов выжить.