«БМВ» не планирует возвращаться в Формулу-1

В «БМВ» не планируют возвращение в Формулу-1, даже невзирая на грядущую смену регламента. Об этом рассказал руководитель автоспортивного подразделения компании Йенс Маркард. Функционер дал понять, что причина такого решения кроется в серьёзных технологических различиях.

«Нынешний гибридный двигатель V6 не имеет ничего общего с серийным производством автомобилей. С точки зрения инженерии, я снимаю шляпу за работу, сделанную в Формуле-1. Но эти технологии не имеют ничего общего с серийными машинами», — приводит слова Маркарда Grand.PX.news.

Напомним, с 2021 года в Формуле-1 будет внедрён новый технический и финансовый регламент. Ожидается, что это поможет привлечь в серию новых производителей. Вместе с тем в Ф-1 отметили, что не готовы принимать новые команды уже в 2021 году.