«БМВ» не планирует возвращаться в Формулу-1

В «БМВ» не планируют возвращение в Формулу-1, даже невзирая на грядущую смену регламента. Об этом рассказал руководитель автоспортивного подразделения компании Йенс Маркард. Функционер дал понять, что причина такого решения кроется в серьёзных технологических различиях.
«Нынешний гибридный двигатель V6 не имеет ничего общего с серийным производством автомобилей. С точки зрения инженерии, я снимаю шляпу за работу, сделанную в Формуле-1. Но эти технологии не имеют ничего общего с серийными машинами», — приводит слова Маркарда Grand.PX.news.
Напомним, с 2021 года в Формуле-1 будет внедрён новый технический и финансовый регламент. Ожидается, что это поможет привлечь в серию новых производителей. Вместе с тем в Ф-1 отметили, что не готовы принимать новые команды уже в 2021 году.
- 7 февраля 2020
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29