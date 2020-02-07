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Росс Браун — о ситуации с «Уильямсом»: дальше так продолжаться не может

Росс Браун — о ситуации с «Уильямсом»: дальше так продолжаться не может
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил обеспокоенность положением дел в «Уильямсе». По его словам, плохие результаты несут в себе большие риски для команды.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с «Уильямсом». Последние годы получились сложными, и дальше так продолжаться не может. Они рискуют терять всё больше и больше спонсоров», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, в последние два сезона «Уильямс» является слабейшей командой пелотона. По итогам минувшего сезона пилоты набрали лишь одно очко. В 2018 году «Уильямс» набрал семь очков.

В 2020 году цвета команды будут защищать Джордж Расселл и новобранец Формулы-1 Николас Латифи. Приход последнего способствовал приходу в Гроув нескольких спонсоров из Канады.

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