Росс Браун — о ситуации с «Уильямсом»: дальше так продолжаться не может
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил обеспокоенность положением дел в «Уильямсе». По его словам, плохие результаты несут в себе большие риски для команды.
«Мы очень обеспокоены ситуацией с «Уильямсом». Последние годы получились сложными, и дальше так продолжаться не может. Они рискуют терять всё больше и больше спонсоров», — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, в последние два сезона «Уильямс» является слабейшей командой пелотона. По итогам минувшего сезона пилоты набрали лишь одно очко. В 2018 году «Уильямс» набрал семь очков.
В 2020 году цвета команды будут защищать Джордж Расселл и новобранец Формулы-1 Николас Латифи. Приход последнего способствовал приходу в Гроув нескольких спонсоров из Канады.
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