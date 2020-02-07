«Ехали вслепую, посшибали всё». У россиян перед стартом гонки сработал огнетушитель

Штурман Фёдора Воробьёва Кирилл Шубин рассказал, как непросто для его этапа прошёл пролог первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес». Стартовый «суперспешиал» провели на территории автодрома «Игора Драйв».



«Проехали достаточно хорошо, но на старте „суперспешиала“ произошёл небольшой казус: мы приняли душ прямо в машине. Сработала система пожаротушения. В общем, на старт выезжали мокрые, недовольные, не стрессоустойчивые, поэтому пролог прошёл крайне смазанно. Машина вся изнутри запотела от реагента, который лился с потолка. Всё парило.



Было очень весело: мы открывали окна, чтобы хоть чем-то дышать. В общем, ехали наощупь, собирали все ретардеры, посшибали всё, что можно было посшибать. Срезали несколько поворотов – не со зла, не пытаясь „скроить“ трассу»: просто ничего не видели. Ехали вслепую, утыкались — если жёстко, значит туда ехать не надо. Пилот справился отлично: в ситуации, когда ехать невозможно, мы стали 12-ми. Это шикарный результат для такой нештатной ситуации на старте», — приводит слова Шубина телеграм-канал Cross-Country Rally.