«Мерседес» показал тизер нового болида

Пресс-служба «Мерседеса» на официальной странице команды в «Твиттере» продолжает подогревать интерес к предстоящей презентации нового болида.

Так, в социальной сети был опубликован первый тизер. Судя по фото, в команде приняли решение оставить на машине красную звезду в честь трёхкратного чемпиона мира бывшего неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды. Австриец ушёл из жизни в мае 2019 года, после чего на ливрее болида «Мерседеса» впервые появилась красная звезда.

Соответствующий твит можно увидеть на странице немецкой команды в социальной сети.

Напомним, «Мерседес» — действующий чемпион Формулы-1. Немецкая команда продолжает доминировать как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте.