«Мерседес» показал тизер нового болида
Пресс-служба «Мерседеса» на официальной странице команды в «Твиттере» продолжает подогревать интерес к предстоящей презентации нового болида.
Так, в социальной сети был опубликован первый тизер. Судя по фото, в команде приняли решение оставить на машине красную звезду в честь трёхкратного чемпиона мира бывшего неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды. Австриец ушёл из жизни в мае 2019 года, после чего на ливрее болида «Мерседеса» впервые появилась красная звезда.
Соответствующий твит можно увидеть на странице немецкой команды в социальной сети.
Напомним, «Мерседес» — действующий чемпион Формулы-1. Немецкая команда продолжает доминировать как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте.
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
Партнерский контент