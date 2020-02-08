Браун заверил, что в 2021 году команды не смогут пользоваться лазейками в регламенте

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун уверен, что с внедрением нового технического регламента у команд исчезнет возможность пользоваться лазейками.
«Мы пришли к системе управления, которая позволит принимать решения гораздо быстрее. Если в будущем кто-то найдёт лазейку в регламенте, она может быть закрыта уже к следующей гонке. Сейчас такое сложно представить. Если кто-то примет решение, которое разрушает весь принцип нашей системы, то в случае поддержки достаточного количества команд эти явления можно будет остановить. Теперь это совсем другая философия.
В результате, прежде чем команды будут использовать серые зоны регламента, они будут задаваться вопросом о том, хотят ли они это сделать или же всё-таки хотят сообщить в ФИА о том, что не предполагалось делать раньше», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.
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