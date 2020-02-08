Маркес — о первых тестах после операции: не мог использовать локоть в поворотах

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес поделился впечатлениями от возвращения за руль после операции на правом плече.



«На первом выезде из гаража чувствовал себя гораздо хуже, чем ожидалось. Было трудно найти удобное положение, я не мог использовать локоть в поворотах. Потом понемногу уже начал это делать. План был — проехать 30–35 кругов. Завтра хочу проехать 45 кругов, а затем посмотрим.



В прошлом году всё равно было хуже. По ощущениям, был готов лучше, но боль была сильнее. Проблема в том, что мышце нужно время. Две недели назад даже не мог сесть на байк, но сейчас мышца оживает. Мой физиотерапевт сказал, что на восстановление нужно 10 недель, 92 тренировки, 250 часов. Обычными темпами буду восстанавливаться до полугода, но я отменил выходные и с 2 декабря провожу по две сессии тренировок, чтобы быть готовым к старту сезона MotoGP», — приводит слова Марка Маркеса Crash.