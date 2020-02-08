В «БМВ» не заинтересованы в возвращении в Формулу-1 в 2021 году

Автоконцерн «БМВ» по-прежнему не заинтересован в возвращении в Формулу-1 в эру гибридных двигателей, сообщает GrandPX. Сейчас основная программа баварского концерна сосредоточена на Формуле-Е и команде Andretti.



Новый регламент, который вступает в силу в Формуле-1 с 2021 года, был направлен в том числе на то, чтобы привлечь в серию новых автопроизводителей. Однако, по словам руководителя автоспортивного подразделения «БМВ» Йенса Марквардта, концерн всё ещё не заинтересован в возвращении в «Королевские гонки».



«Турбогибрид V6 не имеет ничего общего с тем, что мы делаем при производстве дорожных машин.



С инженерной точки зрения, снимаю шляпу перед тем, что они делают в Формуле-1, но эти технологии не имеют отношения к дорожным автомобилям», — подчеркнул Марквардт.