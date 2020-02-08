Китаец Хо-Пин Тун объяснил, как относиться к азиатам в масках

Китайский гонщик Хо Пин Тун рассказал, почему в Азии носят маски в период эпидемий, в отличие от других регионов.
«Это часто неправильно понимают. В Азии принято носить маски, чтобы не заразить других, не обязательно в качестве профилактики, чтобы самому не заболеть. С коронавирусом передача болезни происходит до проявления симптомов, так что логично, что многие носят маски», — написал Хо Пин Тун в «Твиттере».
Напомним, именно из Китая пошла эпидемия коронавируса, которая распространяется по миру. Первый случай ранее неведомой формы коронавируса был зафиксирован 31 декабря 2019 года. По состоянию на 8 февраля, 34 887 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 724 случая закончились смертью.
Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах тоже действуют ограничения.
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