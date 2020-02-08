Дорнбос: Ферстаппен — это Месси в мире автоспорта
Бывший гонщик «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился мнением о нынешнем гонщике австрийской команды — Максе Ферстаппене.
«Макс Ферстаппен — это Лионель Месси в мире автоспорта. Один раз в десятилетие может появиться такой талант, как Макс. Кто-то способный сделать так много в столь юном возрасте.
Если вы думаете о чём-то, что это невозможно, Макс доказывает обратное. Он доказал, что способен выступать на том, что есть в его распоряжении. Однако если им не будет хватать скорости в сравнении с «Феррари» или «Мерседесом», то возникнут сложности», — приводит слова Дорнбоса GPFans.
Напомним, «Ред Булл» представит новый болид на сезон 2020 года 12 февраля. Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 19 февраля.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
16:35
-
15:33
-
15:08
-
15:01
-
13:48
-
10:57
-
01:10
-
00:18
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
Партнерский контент