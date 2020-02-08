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Дорнбос: Ферстаппен — это Месси в мире автоспорта

Дорнбос: Ферстаппен — это Месси в мире автоспорта
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился мнением о нынешнем гонщике австрийской команды — Максе Ферстаппене.

«Макс Ферстаппен — это Лионель Месси в мире автоспорта. Один раз в десятилетие может появиться такой талант, как Макс. Кто-то способный сделать так много в столь юном возрасте.

Если вы думаете о чём-то, что это невозможно, Макс доказывает обратное. Он доказал, что способен выступать на том, что есть в его распоряжении. Однако если им не будет хватать скорости в сравнении с «Феррари» или «Мерседесом», то возникнут сложности», — приводит слова Дорнбоса GPFans.

Напомним, «Ред Булл» представит новый болид на сезон 2020 года 12 февраля. Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 19 февраля.

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