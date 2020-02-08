Дорнбос: Ферстаппен — это Месси в мире автоспорта

Бывший гонщик «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился мнением о нынешнем гонщике австрийской команды — Максе Ферстаппене.



«Макс Ферстаппен — это Лионель Месси в мире автоспорта. Один раз в десятилетие может появиться такой талант, как Макс. Кто-то способный сделать так много в столь юном возрасте.



Если вы думаете о чём-то, что это невозможно, Макс доказывает обратное. Он доказал, что способен выступать на том, что есть в его распоряжении. Однако если им не будет хватать скорости в сравнении с «Феррари» или «Мерседесом», то возникнут сложности», — приводит слова Дорнбоса GPFans.



Напомним, «Ред Булл» представит новый болид на сезон 2020 года 12 февраля. Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 19 февраля.